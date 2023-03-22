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В оккупированном Крыму неизвестные взломали радио и запустили сообщение об эвакуации

22 мартa, 2023 среда
09:37
война с Россией

В среду, 22 марта, во временно оккупированном Крыму неизвестные взломали несколько радиостанций и запустили сообщение об эвакуации через паромные переправы

Об этом пишет оккупационные власти.

Местные жители сообщили, что по радио прозвучали общие рекомендации, что делать в случае тревоги, как идти в укрытие, готовить чемодан и т.д.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что это излом потоков радио, поскольку в случае реальной тревоги сообщения были бы "по всем каналам одновременно". Он также отметил, что в случае настоящей тревоги работали бы уличные системы оповещения, которые "невозможно сломать, ведь они аналоговые". В изломе он обвинил Украину.

Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков пишет, что в настоящее время продолжается отключение передатчиков и устранение причин взлома.

  • Ночью 22 марта так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке морскими дронами на город, три бухты перекрыли для перемещения судов
Крым
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