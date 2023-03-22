В оккупированном Крыму неизвестные взломали радио и запустили сообщение об эвакуации
В среду, 22 марта, во временно оккупированном Крыму неизвестные взломали несколько радиостанций и запустили сообщение об эвакуации через паромные переправы
Об этом пишет оккупационные власти.
Местные жители сообщили, что по радио прозвучали общие рекомендации, что делать в случае тревоги, как идти в укрытие, готовить чемодан и т.д.
Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что это излом потоков радио, поскольку в случае реальной тревоги сообщения были бы "по всем каналам одновременно". Он также отметил, что в случае настоящей тревоги работали бы уличные системы оповещения, которые "невозможно сломать, ведь они аналоговые". В изломе он обвинил Украину.
Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков пишет, что в настоящее время продолжается отключение передатчиков и устранение причин взлома.
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