В оккупированном Крыму неизвестные взломали радио и запустили сообщение об эвакуации

Об этом пишет оккупационные власти.

Местные жители сообщили, что по радио прозвучали общие рекомендации, что делать в случае тревоги, как идти в укрытие, готовить чемодан и т.д.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что это излом потоков радио, поскольку в случае реальной тревоги сообщения были бы "по всем каналам одновременно". Он также отметил, что в случае настоящей тревоги работали бы уличные системы оповещения, которые "невозможно сломать, ведь они аналоговые". В изломе он обвинил Украину.

Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков пишет, что в настоящее время продолжается отключение передатчиков и устранение причин взлома.