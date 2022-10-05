Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"По имеющейся информации, на временно оккупированной территории АР Крым в медицинских учреждениях города Евпатории не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

Также противник испытывает проблемы с отдельными видами обеспечения при проведении так называемой частичной мобилизации. Так, был отправлен мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих.

В Генштабе ВСУ рассказывают, что российская оккупационная власть пытается компенсировать потери личного состава путем призыва местного населения временно занятых и оккупированных территорий Украины.

Так, по имеющейся информации, мужчин из Луганска без проведения медицинской комиссии и подготовки после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.

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