В оккупированном Крыму не хватает медикаментов для лечения раненых россиян, - Генштаб ВСУ
В медучреждениях временно оккупированной Евпатории не хватает медицинских средств для лечения раненых солдат РФ
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"По имеющейся информации, на временно оккупированной территории АР Крым в медицинских учреждениях города Евпатории не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов", - говорится в сообщении.
Также противник испытывает проблемы с отдельными видами обеспечения при проведении так называемой частичной мобилизации. Так, был отправлен мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих.
В Генштабе ВСУ рассказывают, что российская оккупационная власть пытается компенсировать потери личного состава путем призыва местного населения временно занятых и оккупированных территорий Украины.
Так, по имеющейся информации, мужчин из Луганска без проведения медицинской комиссии и подготовки после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.
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