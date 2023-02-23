В оккупированном Крыму хакеры запустили в эфире радиостанций обращение Буданова
На радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в оккупированном Крыму вместо редакционных программ прозвучало обращение главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова
Эту информацию РосСМИ подтвердила так называемая заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Крым Юлия Килик.
"Сломаны два вышеупомянутых ресурса", - сказала она и заверила, что проблему устранят до конца дня.
Обращение Буданова, а также Гимн Украины звучали 23 февраля в эфире двух радиостанций в ряде районов полуострова – Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак. Радиовещание оперативно прервали. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось, сообщили в редакции радиостанции "Спутник в Крыму".
- 22 февраля в РФ по радио прозвучало предупреждение об угрозе ракетного удара , власти заявили о хакерской атаке.
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