Эту информацию РосСМИ подтвердила так называемая заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Крым Юлия Килик.

"Сломаны два вышеупомянутых ресурса", - сказала она и заверила, что проблему устранят до конца дня.

Обращение Буданова, а также Гимн Украины звучали 23 февраля в эфире двух радиостанций в ряде районов полуострова – Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак. Радиовещание оперативно прервали. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось, сообщили в редакции радиостанции "Спутник в Крыму".