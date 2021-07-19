В оккупированном Крыму КамАЗ протаранил 5 машин: 9 человек пострадали, есть погибшие
В оккупированном Крыму на трассе Севастополь - Ялта произошло смертельное ДТП
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационные СМИ.
По предварительной информации, грузовик сначала столкнулась с автомобилями Mercedes и Daweoo. Затем самосвал протаранил Renault, который протянул около 700 метров. Впоследствии под КамАЗ попали Hyundai и Nissan. После этого машина выехала в кювет.
В результате пять человек погибли, в том числе водитель грузовика и двое детей, находившихся в одном из легковых автомобилей. Девять человек в больнице.
Предварительная причина - отказ тормозов у грузовика.
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