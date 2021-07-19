В оккупированном Крыму КамАЗ протаранил 5 машин: 9 человек пострадали, есть погибшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационные СМИ.

По предварительной информации, грузовик сначала столкнулась с автомобилями Mercedes и Daweoo. Затем самосвал протаранил Renault, который протянул около 700 метров. Впоследствии под КамАЗ попали Hyundai и Nissan. После этого машина выехала в кювет.

В результате пять человек погибли, в том числе водитель грузовика и двое детей, находившихся в одном из легковых автомобилей. Девять человек в больнице.



Предварительная причина - отказ тормозов у грузовика.