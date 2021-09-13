В оккупированном Крыму из-за отсутствияе паспорта РФ оштрафовали активистку

Об этом сообщает в Facebook правозащитная организация "Крымская солидарность".

Участница стихийных собраний крымских татар у здания ФСБ на бульваре Франко в Симферополе 4 сентября Ирина Копылова получила административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей (почти 1100 грн) за "проживание без паспорта гражданина Российской Федерации".

Отмечается, что сотрудники полиции за два дня посетили ее четыре раза. Это второе административное дело против Копыловой за неделю.

Ранее на нее составили протокол за участие в пикете после массового задержания крымских татар, ей грозит предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.

Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.

После этого, 4 сентября, десятки людей, среди которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о похищенных. Более 50 из них были задержаны бойцами ОМОНа.

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