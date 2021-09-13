Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией В оккупированном Крыму из-за отсутствияе паспорта РФ оштрафовали активистку

В оккупированном Крыму из-за отсутствияе паспорта РФ оштрафовали активистку

13 сентября, 2021 понедельник
15:33
война с Россией

Оккупационные власти в Крыму оштрафовала за отсутствие российского паспорта активистку Ирину Копылову

Об этом сообщает в Facebook правозащитная организация "Крымская солидарность".

Участница стихийных собраний крымских татар у здания ФСБ на бульваре Франко в Симферополе 4 сентября Ирина Копылова получила административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей (почти 1100 грн) за "проживание без паспорта гражданина Российской Федерации".

Отмечается, что сотрудники полиции за два дня посетили ее четыре раза. Это второе административное дело против Копыловой за неделю.

Ранее на нее составили протокол за участие в пикете после массового задержания крымских татар, ей грозит предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

  • Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
  • Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
  • ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.
  • После этого, 4 сентября, десятки людей, среди которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о похищенных. Более 50 из них были задержаны бойцами ОМОНа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Крым
Крым - это Украина
Читайте также:
Владимир Зеленский
12 сентября, 2021 воскресенье
В мире Зеленского нет места погибшим воинам, - Белецкий
Леонід Кучма
11 сентября, 2021 суббота
Кучма сказал, чего стоит ожидать от возможной встречи Зеленского и Путина
11 сентября, 2021 суббота
В сценарии "Запада-2021" описана роль Украины во время войны за Беларусь
Киев
+26
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.62
    Покупка 26.62
    Продажа 26.84
  • EUR
    Покупка 31.3
    Продажа 31.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
13 сентября
17:41
Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Нью-Йорка, Золотого-4 и Зайцева
17:34
Марьяна Безуглая
Зеленского нельзя вызвать на заседание по "вагнергейту", потому что он неприкосновенный, - Безуглая
17:25
Украинские военные летчики провели учения над Черным морем
Украинские военные летчики провели учения над Черным морем
16:58
На Донетчине СБУ задержала бывшего боевика "ДНР"
16:58
На Луганщине злоумышленник подделовал COVID-тесты для жителей ОРДЛО
На Луганщине злоумышленник подделывал COVID-тесты для жителей ОРДЛО
16:55
Елена Веснина
У российской теннисистки украли олимпийские медали
16:34
метрополитен
Общественный транспорт Киева будет работать на час дольше 14 сентября
16:24
SkyUp
SkyUp в октябре начнет летать в Мадрид
16:21
Минздрав назвал причину массового отравления школьников в Хмельницком
16:17
Андрей Шевченко
Шевченко заменит Луческу в "Динамо", - журналист "Футбольного формата"
16:04
Украина и Международный банк реконструкции заключили соглашения на $411 млн
15:57
ОПУ
"Не допущу блокирования главной реформы страны": Зеленский пригласил в ОПУ председателя Совета судей
15:52
Моргенштерн
Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены, - СБУ
15:45
гроза
В Киевщину надвигается гроза
15:38
В Киеве автобус наехал на женщину, пострадавшая в больнице
15:25
Северный поток-2
Немецкий регулятор получил документы для сертификации "Северного потока-2"
15:16
Интернет
В Интернет "слили" почти 53 млн записей о персональных данных украинцев
15:15
Черногория изменила правила въезда для иностранных туристов
15:06
Дмитрий Песков
Путин не будет обсуждать с Зеленским вопрос ОРДЛО и Крыма, - Песков
14:55
Житлобуд-1
Украинский клуб узнал соперников в женской Лиге чемпионов
14:38
"Не думаю, что Украину можно оккупировать за неделю": Зеленский заявил, что сравнение с Афганистаном неуместны, ибо воюют только украинцы
14:22
Алексей Данилов
"Украинский зеленые хотели бы загнать в еще уже гетто": соцсети об инициативе Данилова перевести алфавит на латиницу
14:13
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать дом на Херсонщине
14:05
Жозе Моуринью
Культовый тренер Моуринью провел 1000-й матч в карьере
13:36
Игорь Коломойский
Коломойский ответил, собирается ли вернуться в украинский футбол
13:32
В Турции разбился автобус с украинскими туристами: погиб водитель, пострадали 35 пассажиров
13:27
Геннадий Кернес
Дело о смерти Кернеса может стать бомбой для украинской власти, - эксперт
13:22
ВСП
Совет судей избрал своих представителей в этике совета при ВРП
13:11
дия
В "Дии" отображаются небиометричные загранпаспорта, выданные после 2015 года
13:11
Дмитрий Песков
Россия снова заговорила о родстве украинцев и россиян
12:59
Руслан Малиновский
Ничего не объяснил и уехал, - тренер сборной Украины Петраков рассказал о бунтарском поведение Малиновского
12:58
Олаф Шольц
Выборы в Германии: кандидат в канцлеры социал-демократ Шольц выиграл вторые дебаты, - опрос
12:48
грипп
В Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа, - МОЗ
12:44
COVID-сертификаты в "Дии" уже получили более 600 тыс. украинцев
12:43
Эксклюзив
Как собрать деньги на пенсию. Экспертный опрос
12:38
Новак Джокович
Джокович проиграл россиянину в финале US Open
12:33
Лукашенко хочет разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400
12:32
антитеррористические учения
Противодействие диверсиям на военных объектах: СБУ проведет антитеррористические учения на Киевщине
12:17
Крым
Украина работает над экстрадицией задержанного в Чехии россиянина, который принимал участие в оккупации Крыма
12:12
Луценко о команде Зеленского: "Поймите: они не клоуны !!!"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV