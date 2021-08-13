В оккупированном Крыму из-за дождей затопило Керчь, возможна эвакуация города
В оккупированном Крыму прошли сильные дожди, поэтому затопило город Керчь
Об этом сообщают СМИ оккупантов.
В городе подтоплены центральные улицы, движение перекрыто. В Керчи не работает электротранспорт.
Некоторые маршруты автобусов пришлось изменить. Пик ливней в городе придется на 13 августа с 09:00 до 15:00.
РИА Новости сообщают, что жителям приказано готовиться к возможной эвакуации.
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