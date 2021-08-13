В оккупированном Крыму из-за дождей затопило Керчь, возможна эвакуация города

Об этом сообщают СМИ оккупантов.

В городе подтоплены центральные улицы, движение перекрыто. В Керчи не работает электротранспорт.

Некоторые маршруты автобусов пришлось изменить. Пик ливней в городе придется на 13 августа с 09:00 до 15:00.



РИА Новости сообщают, что жителям приказано готовиться к возможной эвакуации.