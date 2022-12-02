Об этом передает Генштаб ВСУ в фессбуке.

"На временно оккупированной территории АР Крым сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.

В свою очередь на временно занятой территории Херсонской области враг усилил фильтрационные меры. В частности, на пропускных пунктах на въезд и выезд из Геническа оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.

Ранее о планах захватчиков провести "полномасштабную мобилизацию" мужчин в армию РФ на оккупированной части Запорожской области информировал мэр Мелитополя.

Власти РФ ожидают к весне потери 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными – их собираются заменить призывниками.

29 ноября стало известно, что из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области опрокидывают силовиков с целью проведения незаконного "призыва" жителей региона в армию захватчиков. Также оккупанты "мобилизовали" более половины шахтеров на временно оккупированных территориях Луганской области.

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