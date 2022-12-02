В оккупированном Крыму готовятся к очередной волне мобилизации, - Генштаб
На оккупированном полуострове Крым военные комиссариаты проводят подготовку новой волны мобилизации. А на захваченной территории Херсонщины враг усилил фильтрационные меры
Об этом передает Генштаб ВСУ в фессбуке.
"На временно оккупированной территории АР Крым сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.
В свою очередь на временно занятой территории Херсонской области враг усилил фильтрационные меры. В частности, на пропускных пунктах на въезд и выезд из Геническа оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.
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