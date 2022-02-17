В оккупированном Крыму ФСБ провела обыски у крымского татарина Дудакова

Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова .



Эдема Дудакова задержала ФСБ после обысков, проведенных у него дома в Бахчисарае. Делегата отвезли в "центр противодействия экстремизму" в Симферополе.



Обыски начались в 6:00 17 февраля. В дом не пустили адвокатов крымского татарина.



Эдем Дудаков – один из публичных обличителей уничтожения русскими Ханского дворца в Бахчисарае, на котором образовались трещины после "реставрационных работ".



"Обыски в жилищах граждан Украины во временно оккупированном Крыму противоречат международным нормам и являются прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статье 8 Конвенции - право на уважение к частному и семейной жизни", - подчеркнула Людмила Денисова.



Омбудсман призвала международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ для прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

Напомним, 9 февраля в оккупированном Крыму российские силовики обыскали дома крымских татар и забрали на допрос четырех мужчин.

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