В оккупированном Крыму ФСБ обыскала дом родителей советницы Кравчука в ТКГ

Об этом сообщает "КрымSOS" в Facebook.

Сообщается, что следственные действия связаны с уголовным делом о якобы принадлежности к добровольческому отряду имени Челебиджихана, который оккупационная власть считает незаконным вооруженным формированием.

"Давно ждала этого подлого удара. Но, пожалуй, ни человечность, ни гуманность, ни порядочность российским оккупантам, которые украли у меня дом, не присущи", - сказала Ризаева.

Активистка уточнила, что ее мать и сына забирали на допрос в качестве свидетелей. Впоследствии она сообщила, что их отпустили.

В Крымской правозащитной группе сообщили, что Ризаева считает обыск и допрос одним из методов давления на нее из-за участия в ТКГ.