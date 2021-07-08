В оккупированном Крыму ФСБ обыскала дом родителей советницы Кравчука в ТКГ
Сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму провели обыск в доме родителей советника главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Гайде Ризаевой
Об этом сообщает "КрымSOS" в Facebook.
Сообщается, что следственные действия связаны с уголовным делом о якобы принадлежности к добровольческому отряду имени Челебиджихана, который оккупационная власть считает незаконным вооруженным формированием.
"Давно ждала этого подлого удара. Но, пожалуй, ни человечность, ни гуманность, ни порядочность российским оккупантам, которые украли у меня дом, не присущи", - сказала Ризаева.
Активистка уточнила, что ее мать и сына забирали на допрос в качестве свидетелей. Впоследствии она сообщила, что их отпустили.
В Крымской правозащитной группе сообщили, что Ризаева считает обыск и допрос одним из методов давления на нее из-за участия в ТКГ.
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