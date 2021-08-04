В оккупированном Крыму двух свидетелей Иеговы обвинили в экстремизме

Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.

"В Ялте возбудили уголовные дела против двух Свидетелей Иеговы - Дарьи Кузе и Петра Жильцова. Кузе отпустили под подписку о невыезде, Жильцова отправили под домашний арест", - говорится в сообщении



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"Главное следственное управление следом России по Крыму и Севастополю" обвиняет Жильцова по статьям об организации деятельности экстремистской организации и ее финансирования.

Кузе обвиняют по статье о финансировании экстремистской деятельности.

Согласно сообщению, Жильцов проходил как свидетель по "делу" другого жителя Крыма - Тараса Кузьо (мужа Дарьи Кузе), который обвинялся по тем же статьям, по которым сейчас обвиняют Жильцова. Его держат под домашним арестом.