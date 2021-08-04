В оккупированном Крыму двух свидетелей Иеговы обвинили в экстремизме
В оккупированном Крыму еще двух жителей Ялты обвиняют в экстремизме из-за их принадлежности к "Свидетелям Иеговы", которую признали экстремистской организацией на территории России
Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.
"В Ялте возбудили уголовные дела против двух Свидетелей Иеговы - Дарьи Кузе и Петра Жильцова. Кузе отпустили под подписку о невыезде, Жильцова отправили под домашний арест", - говорится в сообщении
Читайте также: Проводили богослужения, разговаривали о Библии: в РФ двух свидетелей Иеговы приговорили к 7 и 8 годам заключения по обвинению в экстремизме
"Главное следственное управление следом России по Крыму и Севастополю" обвиняет Жильцова по статьям об организации деятельности экстремистской организации и ее финансирования.
Кузе обвиняют по статье о финансировании экстремистской деятельности.
Согласно сообщению, Жильцов проходил как свидетель по "делу" другого жителя Крыма - Тараса Кузьо (мужа Дарьи Кузе), который обвинялся по тем же статьям, по которым сейчас обвиняют Жильцова. Его держат под домашним арестом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное