В оккупированном Крыму будет расти количество атак неизвестного происхождения, - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что на территории оккупированного Россией Крыма будет расти количество атак неизвестного происхождения
Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".
"Россияне думали, что могут зайти и безнаказанно вести себя здесь, уничтожать наших людей, но нет. При такой интенсивности войны, тем более что она уже пол года длится, все будет только увеличиваться. Я имею в виду, обратная реакция будет увеличиваться не только на территории Крыма, но и на всех оккупированных территориях, где сегодня находится российская армия", – отметил он.
Оккупанты были не готовы к тому, что "сегодня происходит в Крыму или в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях", говорит Подоляк.
"Сегодня они уже начинают немножко просыпаться и понимать, что вся российская пропаганда не действует… В Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения, скажем так, что испортят не просто конкретный пляжный сезон, а испортят возможность жить на украденной территории", - добавил он. .
Тенденция со взрывами в оккупированном Крыму наблюдается уже несколько недель.
- Вечером 18 августа жители Керчи слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Советник российского "председателя Крыма" Сергея Аксенова Олег Крючков писал, что сработали системы ПВО. Телеграмм-каналы писали, что в районе Крымского моста сбит украинский беспилотник.
- Впоследствии под Севастополем раздались взрывы у военного аэродрома "Бельбек".
- Также вечером 19 августа взрывы раздавались в Евпатории во временно оккупированном Крыму. Пропагандисты сообщают о работе ПВО.
- "Гебернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в субботу, 20 августа, на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник.
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