Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Россияне думали, что могут зайти и безнаказанно вести себя здесь, уничтожать наших людей, но нет. При такой интенсивности войны, тем более что она уже пол года длится, все будет только увеличиваться. Я имею в виду, обратная реакция будет увеличиваться не только на территории Крыма, но и на всех оккупированных территориях, где сегодня находится российская армия", – отметил он.

Оккупанты были не готовы к тому, что "сегодня происходит в Крыму или в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях", говорит Подоляк.

"Сегодня они уже начинают немножко просыпаться и понимать, что вся российская пропаганда не действует… В Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения, скажем так, что испортят не просто конкретный пляжный сезон, а испортят возможность жить на украденной территории", - добавил он. .

Тенденция со взрывами в оккупированном Крыму наблюдается уже несколько недель.

Вечером 18 августа жители Керчи слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Советник российского "председателя Крыма" Сергея Аксенова Олег Крючков писал, что сработали системы ПВО. Телеграмм-каналы писали, что в районе Крымского моста сбит украинский беспилотник.

Впоследствии под Севастополем раздались взрывы у военного аэродрома "Бельбек".

Также вечером 19 августа взрывы раздавались в Евпатории во временно оккупированном Крыму. Пропагандисты сообщают о работе ПВО.

"Гебернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в субботу, 20 августа, на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник.

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