В оккупированном Херсоне совершено покушение на начальника СИЗО, есть погибший и раненые, - СМИ
Оккупационная "власть" Херсона заявила о покушении на "начальника СИЗО" Олега Тютюрая, пока известно об одном погибшем и троих раненых
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Сработало самодельное устройство, россияне называют это "терактом", организованным ВСУ.
Оккупационная "власть" имеет две версии: первая - что устройство было прямо в автомобиле. По второй версии взрывчатка была привязана к столбу и сработала, когда автомобиль подъехал ближе.
Пропагандистские СМИ со ссылкой на "министерство здравоохранения" временно оккупированного региона заявляют, что в настоящее время известно о трех раненых прохожих и одном погибшем.
Оккупанты в очередной раз призвали жителей Херсона покинуть регион из-за "опасности повторных терактов".
- 23 октября стало известно, что временно оккупированные территории Юга Украины начали массово отказываться от рублей, россияне вводят так называемые "рублевые патрули".
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