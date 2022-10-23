Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Сработало самодельное устройство, россияне называют это "терактом", организованным ВСУ.

Оккупационная "власть" имеет две версии: первая - что устройство было прямо в автомобиле. По второй версии взрывчатка была привязана к столбу и сработала, когда автомобиль подъехал ближе.

Пропагандистские СМИ со ссылкой на "министерство здравоохранения" временно оккупированного региона заявляют, что в настоящее время известно о трех раненых прохожих и одном погибшем.

Оккупанты в очередной раз призвали жителей Херсона покинуть регион из-за "опасности повторных терактов".

23 октября стало известно, что временно оккупированные территории Юга Украины начали массово отказываться от рублей, россияне вводят так называемые "рублевые патрули".

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