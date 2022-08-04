В оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"При осмотре подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината рашисты пытались выяснить возможно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Также проводили фотосъемку помещений и искали карту тоннелей. При осмотре выяснилось, что в туннелях оборудовано укрытие для сотрудников предприятия, где было создан запас продуктов и воды. В ту же ночь оккупанты сорвали замки с помещений и похитили все запасы", — говорится в сообщении.

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Разведчики пишут, что в поселке Антоновка оккупанты массово скупают и изымают все имеющиеся плавательные средства, в том числе надувные лодки и матрасы.

31 июля Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области.

1 августа британская разведка сообщила, что Россия вынуждена перебрасывать войска из Донбасса, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.

3 августа в минобороны Великобритании сообщили, что российские оккупанты после ударов ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне построили понтонную переправу и пытаются восстановить железнодорожное сообщение области с Крымом.