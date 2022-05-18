В оккупированном Херсоне россияне похитили сотрудника Общественного вещателя Алексея Воронцова
Российские оккупанты похитили из собственного дома сотрудника Общественное Херсон
Об этом сообщает Общественное.
Стало известно, что 16 мая во временно оккупированном Херсоне военные РФ похитили из собственного дома инженера Общественное Херсон Алексея Воронцова. Об этом рассказала супруга похищенного.
О местонахождении Алексея пока ничего неизвестно.
Общественное обратилось к украинской власти и международной общественности с призывом всеми возможными способами способствовать освобождению Алексея Воронцова из российского плена.
Кроме того, Общественное направило сообщение о совершении уголовного правонарушения в Объединенный центр по координации поиска и увольнения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ и Херсонской окружной прокуратуры области.
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