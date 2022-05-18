Об этом сообщает Общественное.

Стало известно, что 16 мая во временно оккупированном Херсоне военные РФ похитили из собственного дома инженера Общественное Херсон Алексея Воронцова. Об этом рассказала супруга похищенного.

О местонахождении Алексея пока ничего неизвестно.

Общественное обратилось к украинской власти и международной общественности с призывом всеми возможными способами способствовать освобождению Алексея Воронцова из российского плена.

Кроме того, Общественное направило сообщение о совершении уголовного правонарушения в Объединенный центр по координации поиска и увольнения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ и Херсонской окружной прокуратуры области.

Напомним, 15 мая в Новой Каховке россияне похитили детского тренера по футболу Анатолия Бакулина

А 11 мая в Херсонской области кафиры похитили бывшего депутата облсовета Виктора Помазнюка

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb