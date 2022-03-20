В оккупированном Херсоне расстреляли автомобиль помощника экс-мера, коллаборанта Сальдо. Водитель убит, пассажирка ранена, - СМИ

Расстреляна, машина принадлежит соратнику Владимиру Сальду Павлу Слободчикову. Об этом со ссылкой на николаевский информационный портал NikVesti передает Эспрессо.TV .



"Сальдо после захвата города российскими войсками было замечено на акции в поддержку российского вторжения , организованного коллаборантом Кириллом Стремоусовым, а также на совещании, на котором обсуждалось сотрудничество с Российской Федерацией", - отмечает издание.



Как сообщает бывший депутат Херсонского городского совета Виталий Богданов , расстрелянная в Херсоне машина принадлежит помощнику Владимира Сальда Павлу Слободчикову.



"В соцсетях пишут, что водитель убит-200, пассажирка – 300", - отмечает он.



Не исключено, что под обстрел попали собственно Павел Слободчиков и его жена Наталья Сергеевна Слободчикова.



Херсонцы в комментариях под сообщением Богданова отмечают, что Слободчиков отвечал у Сальда за бизнес-вопросы.



Справка



Весной 2014 года в сети появилась аудиозапись разговора с участием человека с голосом, похожим на голос Владимира Сальдо. На записи того, кого можно идентифицировать как Сальдо, рассказывал, как он со своей группой поддержки готовится противодействовать защитникам Украины и встречать российскую армию из Крыма.



Надлежащего наказания Сальдо тогда избежал.





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