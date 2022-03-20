В оккупированном Херсоне расстреляли автомобиль помощника экс-мера, коллаборанта Сальдо. Водитель убит, пассажирка ранена, - СМИ
Утром воскресенья, 20 марта 2022 года, возле дома бывшего мэра Херсона, в прошлом члена Партии регионов Владимира Сальдо, публично поддерживающего действия российских оккупантов в городе, неизвестные расстреляли автомобиль "Мерседес"
Расстреляна, машина принадлежит соратнику Владимиру Сальду Павлу Слободчикову. Об этом со ссылкой на николаевский информационный портал NikVesti передает Эспрессо.TV .
"Сальдо после захвата города российскими войсками было замечено на акции в поддержку российского вторжения , организованного коллаборантом Кириллом Стремоусовым, а также на совещании, на котором обсуждалось сотрудничество с Российской Федерацией", - отмечает издание.
Как сообщает бывший депутат Херсонского городского совета Виталий Богданов , расстрелянная в Херсоне машина принадлежит помощнику Владимира Сальда Павлу Слободчикову.
"В соцсетях пишут, что водитель убит-200, пассажирка – 300", - отмечает он.
Не исключено, что под обстрел попали собственно Павел Слободчиков и его жена Наталья Сергеевна Слободчикова.
Херсонцы в комментариях под сообщением Богданова отмечают, что Слободчиков отвечал у Сальда за бизнес-вопросы.
Справка
Весной 2014 года в сети появилась аудиозапись разговора с участием человека с голосом, похожим на голос Владимира Сальдо. На записи того, кого можно идентифицировать как Сальдо, рассказывал, как он со своей группой поддержки готовится противодействовать защитникам Украины и встречать российскую армию из Крыма.
Надлежащего наказания Сальдо тогда избежал.
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