Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .

"Ночной прилет в гостиницу "Нинель" в Херсоне по ул. Белинского. Местные паблики сообщают, что там очень часто размещались эфэсбэшники. По предварительным данным, есть погибшие орки", - подчеркнули в ведомстве.

3 октября ВСУ ударили по понтонной и паромной переправам противника через Днепр в Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb