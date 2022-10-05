В оккупированном Херсоне произошел прилет по гостинице с работниками ФСБ: есть уничтоженные оккупанты
В оккупированном Херсоне в ночь на 5 октября произошел прилет по гостинице "Нинель", где часто размещались сотрудники ФСБ. Сообщают об уничтоженных россиянах
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .
"Ночной прилет в гостиницу "Нинель" в Херсоне по ул. Белинского. Местные паблики сообщают, что там очень часто размещались эфэсбэшники. По предварительным данным, есть погибшие орки", - подчеркнули в ведомстве.
- 3 октября ВСУ ударили по понтонной и паромной переправам противника через Днепр в Херсонской области.
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