В оккупированном Херсоне принять гражданство РФ согласились только 24 человека
В оккупированном Херсоне из 250 тыс. человек российское гражданство приняло 24 человека, среди них - экс-мэр Владимир Сальдо
Об этом сообщило ТАСС в телеграмме.
Оккупанты выдавали паспорта РФ накануне Дня России. Из около 250 тыс. горожан российское гражданство приняли 23 человека, в том числе бывший мэр Херсона Владимир Сальдо. Он перешел на сторону россиян и "возглавил" город.
- 13 марта коллаборантов в оккупированном Херсоне возглавил экс-мэр, "регионал" Владимир Сальдо.
- 20 марта в оккупированном Херсоне расстреляли автомобиль Владимира Сальдо, водитель погиб, пассажирка получила ранения.
- 26 апреля в захваченном горсовете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором представили "главу" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "главу" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.
- 27 апреля оккупаты назначили Владимира Сальдо новым мэром захваченного Херсона.
- 28 апреля прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационизме депутату Херсонского горсовета от "Блока Сальдо", который проводил митинги за РФ, призвал украинцев сдаться и создал "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок" в поддержку оккупации.
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