В оккупированном Херсоне похищают жителей с проукраинской позицией
Жителей временно оккупированного Херсона, активно выражающих проукраинскую позицию, похищают российские оккупанты. В частности, из собственного дома в день своего рождения пропала Ирина Горобцова
Об этом информирует в телеграме Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Ирина Горобцова в соцсетях осуждала вторжение врага в Украину и ее родной Херсон. Уже неделю захватчики выбивают из Ирины признание якобы в том, что она корректировала огонь по российским войскам на чернобаевском аэродроме.
"Пытки, похищение и убийства российскими боевиками мирного населения являются ничем иным как актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда", – пишет Людмила Денисова.
- Напомним, захватчики обнародовали видео допроса жителя Херсонщины Сергея Мороза, которого они избивали и пытали током. По Римскому статуту пытки и убийство мирных жителей относятся к военным преступлениям, а видео является его доказательством.
- Оккупанты забирают мобильные телефоны у жителей временно оккупированных территорий для того, чтобы никто не смог сообщить об их присутствии, а затем пытают.
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