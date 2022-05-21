Об этом информирует в телеграме Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Ирина Горобцова в соцсетях осуждала вторжение врага в Украину и ее родной Херсон. Уже неделю захватчики выбивают из Ирины признание якобы в том, что она корректировала огонь по российским войскам на чернобаевском аэродроме.

"Пытки, похищение и убийства российскими боевиками мирного населения являются ничем иным как актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда", – пишет Людмила Денисова.

Напомним, захватчики обнародовали видео допроса жителя Херсонщины Сергея Мороза, которого они избивали и пытали током. По Римскому статуту пытки и убийство мирных жителей относятся к военным преступлениям, а видео является его доказательством.

Оккупанты забирают мобильные телефоны у жителей временно оккупированных территорий для того, чтобы никто не смог сообщить об их присутствии, а затем пытают.

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