Об этом рассказал в телеграмме спикер оперативного командования "Юг", полковник Владислав Назаров.

Он сообщил, что во временно оккупированном городе снова можно слушать волны "Общественного" на 92.00 FM. Пропагандистские телеканалы отсутствуют в Херсоне уже неделю.

Российские оккупанты 4 ноября сняли почти все вещательное оборудование с телебашни в Херсоне.

Также известно, что в части оккупированных населенных пунктов Херсонской области российские войска уничтожают башни украинских мобильных операторов и дезинформируют жителей.

6 ноября стало известно, что в Херсонской области россияне разрушили более полутора километров опор и линий электропередачи, а также провели минирование водонапорных скважин.

Генштаб сообщил , что военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, перемещают мирных жителей и укрепляют внутри Херсона позиции для ведения уличных боев.

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