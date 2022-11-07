В оккупированном Херсоне исчезла пропагандистское вещание и вернулось украинское радио, - спикер ОК "Юг"
Во временно оккупированном Херсоне уже неделю не говорит пропагандистское телевидение, однако начало работать украинское радио
Об этом рассказал в телеграмме спикер оперативного командования "Юг", полковник Владислав Назаров.
Он сообщил, что во временно оккупированном городе снова можно слушать волны "Общественного" на 92.00 FM. Пропагандистские телеканалы отсутствуют в Херсоне уже неделю.
- Российские оккупанты 4 ноября сняли почти все вещательное оборудование с телебашни в Херсоне.
- Также известно, что в части оккупированных населенных пунктов Херсонской области российские войска уничтожают башни украинских мобильных операторов и дезинформируют жителей.
- 6 ноября стало известно, что в Херсонской области россияне разрушили более полутора километров опор и линий электропередачи, а также провели минирование водонапорных скважин.
- Генштаб сообщил , что военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, перемещают мирных жителей и укрепляют внутри Херсона позиции для ведения уличных боев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.73
Покупка 39.73Продажа 40.54
-
EUR
Покупка 38.73Продажа 39.66
- Актуальное
- Важное