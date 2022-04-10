В оккупированном Изюме похитили писателя Владимира Вакуленко и его сына
В конце марта 2022 года российские оккупанты, захватившие село Капитоловка Изюмского района Харьковской области, незаконно лишили свободы украинского писателя, автора 13 книг Владимира Вакуленко, долгое время занимавшегося волонтерской деятельностью
Об этом сегодня, 10 апреля 2022, сообщила прокуратура Харьковщины, передает Еспресо.TV.
"В настоящее время его местонахождение неизвестно", - отмечают правоохранители.
По факту угона человека (ч. 1 ст. 146-1 УК Украины) Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры начато расследование.
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Вместе с Вакуленко пропал и его сын Виталий, заявила бывшая жена писателя Ирина Новицкая.
"Вчера подтвердилось то, что я уже с конца марта подозревала.
Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, примерно неделю назад забрали по доносу либо русские воины, либо представители оккупационной власти. Его дальнейшая судьба, как и судьба Виталика, неизвестна", - отметила Новицкая.
- Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ученых всего мира исследовать феномен чрезвычайной жесткости , с которой российские войска относятся к мирному украинскому населению.
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