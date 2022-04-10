В оккупированном Изюме похитили писателя Владимира Вакуленко и его сына

Об этом сегодня, 10 апреля 2022, сообщила прокуратура Харьковщины, передает Еспресо.TV.



"В настоящее время его местонахождение неизвестно", - отмечают правоохранители.



По факту угона человека (ч. 1 ст. 146-1 УК Украины) Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры начато расследование.



Читайте также: Я настаиваю и буду настаивать, что мы имеем дело с геноцидом, - Виталий Портников



Вместе с Вакуленко пропал и его сын Виталий, заявила бывшая жена писателя Ирина Новицкая.



"Вчера подтвердилось то, что я уже с конца марта подозревала.



Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, примерно неделю назад забрали по доносу либо русские воины, либо представители оккупационной власти. Его дальнейшая судьба, как и судьба Виталика, неизвестна", - отметила Новицкая.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ученых всего мира исследовать феномен чрезвычайной жесткости , с которой российские войска относятся к мирному украинскому населению.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb