Об этом сообщает Общественное со ссылкой на прямую речь во время общенационального марафона депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

Как стало известно, 13 мая в селе Счастливцево Генического района оккупационные власти сообщили о начале так называемой переписи населения. Для этого местным жителям россияне приказали прийти в здание сельсовета.

Кроме того, Крымскотатарский ресурсный центр сообщает, что таким образом оккупанты пытаются повторить сценарий 2014 года, когда РФ незаконно аннексировала Крым.

"Жители района получают сообщения с призывом обратиться в сельский совет с соответствующими документами (паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида). Отмечают, чтобы обращались все, кто имеет местную прописку", - говорится в посте центра.

В Генические военные РФ заставляют учителей местных школ переходить на российскую программу обучения

А 18 апреля в оккупированном Геническе восстановили памятник Ленину.

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