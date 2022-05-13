В оккупированном Геническе россияне пытаются провести "перепись населения"
В Херсонской области российские оккупанты под видом "переписи населения" пытаются повторить сценарий 2014 года в Крыму
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на прямую речь во время общенационального марафона депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.
Как стало известно, 13 мая в селе Счастливцево Генического района оккупационные власти сообщили о начале так называемой переписи населения. Для этого местным жителям россияне приказали прийти в здание сельсовета.
Кроме того, Крымскотатарский ресурсный центр сообщает, что таким образом оккупанты пытаются повторить сценарий 2014 года, когда РФ незаконно аннексировала Крым.
"Жители района получают сообщения с призывом обратиться в сельский совет с соответствующими документами (паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида). Отмечают, чтобы обращались все, кто имеет местную прописку", - говорится в посте центра.
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