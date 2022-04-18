В оккупированном Геническе Херсонской области восстановили памятник Ленину
В Геническе на Херсонщине россияне восстановили памятник советскому вождю Владимиру Ленину
Об этом сообщает издание "Мост"
"Во временно оккупированном Геническе заново устанавливают памятник Ленину", - говорится в сообщении.
Эту информацию распространил в соцсети местный коллаборант, которого захватчики "назначили" руководить местной "милицией", Геннадий Малюков.
Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский написал в Facebook, что россияне пытаются паразитировать на ностальгии по временам СССР.
"Проблема в том, что их в области практически нет. Люди у нас живут в настоящем и имеют вполне реальное и успешное будущее. Но оккупанты этого понять не могут. Поэтому шоу "back in the ussr" будет продолжаться до освобождения нашей области ВСУ", - отметил он.
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