В оккупированном Энергодаре возобновили электроснабжение и связь
Во временно оккупированном Энергодаре 8 октября восстановили связь, свет и начали налаживать водоснабжение
Об этом рассказал мэр города Дмитрий Орлов в телеграме.
"По состоянию на 14:00 в Энергодаре снова возобновлены электроснабжение и связь. Кроме того, началось и восстановление водоснабжения. Работы еще продолжаются. Спасибо энергетикам и всем причастным службам за то, что в который раз спасают город от коммунального коллапса", - подчеркнул он.
Мэр отметил, что российские провокации с обстрелами, обесточившими Энергодар и окрестные населенные пункты, повреждение промышленных, энергетических объектов могут снова свести на нет все восстановительные работы.
- 6 сентября в результате взрыва Энергодар временно остался без света и воды.
- 19 сентября в результате провокации россиян часть Энергодара осталась без воды.
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