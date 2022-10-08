Об этом рассказал мэр города Дмитрий Орлов в телеграме.

"По состоянию на 14:00 в Энергодаре снова возобновлены электроснабжение и связь. Кроме того, началось и восстановление водоснабжения. Работы еще продолжаются. Спасибо энергетикам и всем причастным службам за то, что в который раз спасают город от коммунального коллапса", - подчеркнул он.

Мэр отметил, что российские провокации с обстрелами, обесточившими Энергодар и окрестные населенные пункты, повреждение промышленных, энергетических объектов могут снова свести на нет все восстановительные работы.

6 сентября в результате взрыва Энергодар временно остался без света и воды.

19 сентября в результате провокации россиян часть Энергодара осталась без воды.

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