Об этом сообщает Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

По его данным, из-за дефицита кадров в сфере образования самопровозглашенная оккупационная администрация неоднократно объявляла набор учителей среди местных жителей, однако желающих принять предложение захватчиков почти не было.

По этой причине россияне собираются завозить в Энергодар учителей из Крыма и РФ.

"Мы советуем им не спешить с упаковкой чемоданов, потому что придется очень быстро их собирать в обратном направлении. Ведь есть большая и очень ожидаемая вероятность, что новый учебный год Энергодар начнет под украинскими флагами, в освобожденном от оккупантов городе", - прокомментировал Орлов.

В оккупированном Энергодаре россияне похищают и пытают сотни горожан, а за их увольнение требуют 50 тыс. грн.