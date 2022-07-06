В оккупированном Энергодаре россияне планируют начать учебный год по российским программам
В Энергодаре оккупанты заявили о намерении начать новый учебный год по российским программам, в то же время из-за большого кадрового дефицита им будет непросто реализовать свои планы
Об этом сообщает Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.
По его данным, из-за дефицита кадров в сфере образования самопровозглашенная оккупационная администрация неоднократно объявляла набор учителей среди местных жителей, однако желающих принять предложение захватчиков почти не было.
По этой причине россияне собираются завозить в Энергодар учителей из Крыма и РФ.
"Мы советуем им не спешить с упаковкой чемоданов, потому что придется очень быстро их собирать в обратном направлении. Ведь есть большая и очень ожидаемая вероятность, что новый учебный год Энергодар начнет под украинскими флагами, в освобожденном от оккупантов городе", - прокомментировал Орлов.
- В оккупированном Энергодаре россияне похищают и пытают сотни горожан, а за их увольнение требуют 50 тыс. грн.
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