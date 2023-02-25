В оккупированном Энергодаре россияне ограбили пожарную часть

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В пожарную часть в Энергодаре несколько дней назад вломились российские оккупанты и изъяли телефоны у сотрудников ГСЧС. Враг терроризировал рабочих и угрожал расправой, ведь якобы подозревал пожарных в работе на ВСУ. Все телефоны были изъяты для "проверки", также была похищена другая техника" , – говорится в сообщении.

В Центре отметили, что россияне до сих пор не контролируют временно оккупированные территории. Это заставляет окупантов тратить ресурсы на поиски партизан и сходить с ума от собственной ничтожности.