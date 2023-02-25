В оккупированном Энергодаре россияне ограбили пожарную часть
На Запорожье, во временно оккупированном Энергодаре, от рук российских мародеров пострадала пожарная часть
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В пожарную часть в Энергодаре несколько дней назад вломились российские оккупанты и изъяли телефоны у сотрудников ГСЧС. Враг терроризировал рабочих и угрожал расправой, ведь якобы подозревал пожарных в работе на ВСУ. Все телефоны были изъяты для "проверки", также была похищена другая техника" , – говорится в сообщении.
В Центре отметили, что россияне до сих пор не контролируют временно оккупированные территории. Это заставляет окупантов тратить ресурсы на поиски партизан и сходить с ума от собственной ничтожности.
- 20 февраля россияне разместили в бомбоубежищах Запорожской АЭС 600 мобилизованных и курсантов, там они ожидают переброски на Донецкий участок фронта.
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