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В оккупированном Энергодаре россияне ограбили пожарную часть

25 февраля, 2023 суббота
23:29
война с Россией

На Запорожье, во временно оккупированном Энергодаре, от рук российских мародеров пострадала пожарная часть

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В пожарную часть в Энергодаре несколько дней назад вломились российские оккупанты и изъяли телефоны у сотрудников ГСЧС. Враг терроризировал рабочих и угрожал расправой, ведь якобы подозревал пожарных в работе на ВСУ. Все телефоны были изъяты для "проверки", также была похищена другая техника" , – говорится в сообщении.

В Центре отметили, что россияне до сих пор не контролируют временно оккупированные территории. Это заставляет окупантов тратить ресурсы на поиски партизан и сходить с ума от собственной ничтожности.

  • 20 февраля россияне разместили в бомбоубежищах Запорожской АЭС 600 мобилизованных и курсантов, там они ожидают переброски на Донецкий участок фронта.
оккупированные территории
Запорожская область
Энергодар
Военные новости
воєнні злочини Росії
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