Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграме.

"Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас в результате обстрела рашистами промышленной зоны большая часть города осталась без света. Предварительно - попали в одну из подстанций", - отметил он.

В настоящее время городские власти ожидают обновления данных относительно масштабов повреждений и восстановления электроснабжения.

В ночь на 19 октября в Энергодаре россияне обстреляли админздание и подстанцию, оставив часть города без света и воды.

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