В оккупированном Энергодаре россияне обстреляли электроподстанцию: часть города без света
В оккупированном Энергодаре на Запорожье 30 октября россияне попали в электроподстанцию в промышленной зоне и оставили часть города без света
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграме.
"Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас в результате обстрела рашистами промышленной зоны большая часть города осталась без света. Предварительно - попали в одну из подстанций", - отметил он.
В настоящее время городские власти ожидают обновления данных относительно масштабов повреждений и восстановления электроснабжения.
- В ночь на 19 октября в Энергодаре россияне обстреляли админздание и подстанцию, оставив часть города без света и воды.
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