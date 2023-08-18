В оккупированном Энергодаре прогремел взрыв в доме, где, вероятно, россияне пытают гражданских
В пятницу, 18 августа, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздался взрыв в многоэтажке. По предварительным данным, там россияне обустроили пыточную
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Так называемая народная милиция пока что оккупированного Энергодара не уследила за техникой безопасности", - написал Федоров.
По его словам, россияне жалуются, что взорвалось в жилом доме, "однако местные хорошо знают, кто "живет" по улице Строителей 17".
Отмечается, что до полномасштабного вторжения РФ и оккупации города находилось отделение полиции. Теперь помещение захватили вражеские спецслужбы.
По предварительным данным, в здании находится и пыточная, где держат гражданских пленных.
- В пятницу, 18 августа, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. По данным мэра города, может быть повреждено железнодорожное полотно.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное