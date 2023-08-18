Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Так называемая народная милиция пока что оккупированного Энергодара не уследила за техникой безопасности", - написал Федоров.

По его словам, россияне жалуются, что взорвалось в жилом доме, "однако местные хорошо знают, кто "живет" по улице Строителей 17".

Отмечается, что до полномасштабного вторжения РФ и оккупации города находилось отделение полиции. Теперь помещение захватили вражеские спецслужбы.

По предварительным данным, в здании находится и пыточная, где держат гражданских пленных.