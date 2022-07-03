Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме .

"Оккупанты продолжают рисовать в Энергодаре свою обезображенную альтернативную реальность. Одна из ее составляющих сейчас - сделать вид, что в нашем городе войны как будто вообще нет. А если ее вроде бы и нет, то почему бы не провести в украинском Энергодаре российский праздник и не согнать на его под камеры как можно больше людей?" – заметил он.

По его словам, сейчас оккупанты анонсируют разные развлечения, несмотря на то, что в городе много женщин и детей уехали, пока мужчины работают на ЗАЭС под прицелами, физическим и психологическим давлением. Также есть женщины, которые не знают о судьбе собственных мужей, родителей и сыновей, находящихся в плену.

"Для этих семей вы тоже делаете "праздник"? Развлечения, организованные рашистами, то не просто "пир во время чумы". Пока они обстреливают гражданские объекты, уничтожают наши дома, убивают наших детей, и это происходит почти ежедневно, единственный праздник" , которое мы имеем право праздновать вместе с рашистами - день нашей победы над ними же. А пока Вооруженные силы Украины приближают этот день, вы, уважаемые энергодарцы, держите строй", – подчеркнул мэр.

26 июня Дмитрий Орлов сообщил, что в Энергодаре в Запорожье россияне похищают и пытают сотни горожан, а за их увольнение требуют 50 тыс. грн.

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