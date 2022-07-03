В оккупированном Энергодаре оккупанты планируют провести российский День семьи
Во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье оккупанты готовят празднование российского Дня семьи, делая вид, что войны нет
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме .
"Оккупанты продолжают рисовать в Энергодаре свою обезображенную альтернативную реальность. Одна из ее составляющих сейчас - сделать вид, что в нашем городе войны как будто вообще нет. А если ее вроде бы и нет, то почему бы не провести в украинском Энергодаре российский праздник и не согнать на его под камеры как можно больше людей?" – заметил он.
По его словам, сейчас оккупанты анонсируют разные развлечения, несмотря на то, что в городе много женщин и детей уехали, пока мужчины работают на ЗАЭС под прицелами, физическим и психологическим давлением. Также есть женщины, которые не знают о судьбе собственных мужей, родителей и сыновей, находящихся в плену.
"Для этих семей вы тоже делаете "праздник"? Развлечения, организованные рашистами, то не просто "пир во время чумы". Пока они обстреливают гражданские объекты, уничтожают наши дома, убивают наших детей, и это происходит почти ежедневно, единственный праздник" , которое мы имеем право праздновать вместе с рашистами - день нашей победы над ними же. А пока Вооруженные силы Украины приближают этот день, вы, уважаемые энергодарцы, держите строй", – подчеркнул мэр.
- 26 июня Дмитрий Орлов сообщил, что в Энергодаре в Запорожье россияне похищают и пытают сотни горожан, а за их увольнение требуют 50 тыс. грн.
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