В оккупированном Энергодаре колбаса продается по 500 грн за кг, за творожный продукт просят 600 грн - Би-би-си

Об этом на условиях анонимности BBC News Украина рассказал один из работающих на станции инженеров-энергетиков. Интервью с ним вышло сегодня, 13 августа 2022 года.

"Килограмм колбасы производства АРК Крым здесь стоит 500 гривен. 600 гривен стоит то, что они называют "сыром". Это сырный продукт. Продающиеся соки - это "Юпи" (растворимая эссенция, - ред.). А стоят они 40 гривен за детскую коробку с трубочкой", - отмечает он.

Как отмечает инженер с АЭС, продукты с оккупированных территорий и РФ являются неудовлетворительного качества.

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"Никто не покупает российские продукты. Мы переплачиваем две-три цены за украинские продукты, потому что российские невозможно есть.

Тем, кто получает зарплату с неоккупированных территорий, снять деньги с карточек невозможно. На этом наживаются посредники, которые берут за свои услуги 10%.

"Нам платит Энергоатом на наши банковские карты. Но российские оккупанты отрезали нас от использования электронных денег. Все терминалы по городу отключены, везде принимают только наличные деньги. А снять наличные с карты можно только за процент у дельцов... 10 процентов - нормальная такса. То есть я сбрасываю 1100 гривен на карточку, а мне отдают 1000 наличными", - объясняет сотрудник Запорожской АЭС.

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