В оккупированном Энергодаре колбаса продается по 500 грн за кг, за творожный продукт просят 600 грн - Би-би-си
В захваченном российскими войсками украинском городе Энергодар (Запорожская область), где расположена Запорожская АЭС, просто заоблачные цены на продовольствие. При этом качественной продукции мало
Об этом на условиях анонимности BBC News Украина рассказал один из работающих на станции инженеров-энергетиков. Интервью с ним вышло сегодня, 13 августа 2022 года.
"Килограмм колбасы производства АРК Крым здесь стоит 500 гривен. 600 гривен стоит то, что они называют "сыром". Это сырный продукт. Продающиеся соки - это "Юпи" (растворимая эссенция, - ред.). А стоят они 40 гривен за детскую коробку с трубочкой", - отмечает он.
Как отмечает инженер с АЭС, продукты с оккупированных территорий и РФ являются неудовлетворительного качества.
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"Никто не покупает российские продукты. Мы переплачиваем две-три цены за украинские продукты, потому что российские невозможно есть.
Тем, кто получает зарплату с неоккупированных территорий, снять деньги с карточек невозможно. На этом наживаются посредники, которые берут за свои услуги 10%.
"Нам платит Энергоатом на наши банковские карты. Но российские оккупанты отрезали нас от использования электронных денег. Все терминалы по городу отключены, везде принимают только наличные деньги. А снять наличные с карты можно только за процент у дельцов... 10 процентов - нормальная такса. То есть я сбрасываю 1100 гривен на карточку, а мне отдают 1000 наличными", - объясняет сотрудник Запорожской АЭС.
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