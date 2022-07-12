В оккупированном Энергодаре дроны дважды атаковали здание СБУ, занятое войсками врага
В ночь на 12 июля в оккупированном Энергодаре дроны дважды атаковали и повредили здание СБУ, занятое войсками врага
Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.
Ночью около 00:40 и в период с 3:40 до 4:20 произошло две атаки с дронов с прямым попаданием в помещение СБУ в Энергодаре, которое заняли войска рашистов. Здание получило повреждение.
Однако, как добавляют на канале Энергодара в Telegram, данных о жертвах врага нет – эту информацию оккупанты тщательно скрывают.
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