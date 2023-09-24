В оккупированном Джанкое подорвали автомобиль российского военного, - СМИ
Во временно оккупированном Джанкое в Крыму неизвестные подорвали автомобиль российского военного. По предварительной информации, сдетонировала бомба
Об этом сообщают украинский журналист Андрей Цаплиенко и российский тг-канал BAZA .
По предварительным данным, под автомобилем сработало взрывное устройство. Отмечается, что неизвестные прикрепили к днищу "шевроле-авео" контактный заряд СВ мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.
В субботу, 23 сентября, бомба сдетонировала рядом с домом, где проживает российский оккупант. Никаких поражающих элементов в бомбе использовано не было.
- В британской разведке заявили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину три командира одного из самых престижных российских десантных полков либо ушли в отставку, либо были убиты .
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