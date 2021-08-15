В оккупированном Донецке самосвал провалился в дыру в асфальте

Чтобы его извлечь, пришлось вызывать большой промышленный автокран, передает Еспресо.TV.



"Раньше дончане неоднократно жаловались на раскопанные и брошенные коммунальщиками ямы. Один из пабликов ОРДО сегодня утром опубликовал соответствующее видео", - рассказывает по этому поводу портал DonPress .



"Вечные раскопки на Ильича, 36. Пора присваивать им имена, они уже становятся достопримечательностью Донецка", - отмечают в соцсетях.









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