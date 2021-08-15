В оккупированном Донецке самосвал провалился в дыру в асфальте
В неподконтрольном правительству Украины городе Донецке из-за небрежности коммунальных служб ушел под землю грузовик
Чтобы его извлечь, пришлось вызывать большой промышленный автокран, передает Еспресо.TV.
"Раньше дончане неоднократно жаловались на раскопанные и брошенные коммунальщиками ямы. Один из пабликов ОРДО сегодня утром опубликовал соответствующее видео", - рассказывает по этому поводу портал DonPress .
"Вечные раскопки на Ильича, 36. Пора присваивать им имена, они уже становятся достопримечательностью Донецка", - отмечают в соцсетях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.2Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное