В оккупированном Донецке раздались взрывы
В ночь с 7 на 8 июля в оккупированном Донецке раздались взрывы
Об этом сообщают местные telegram-каналы.
Неспокойная ночь проходит в Буденновском и Ленинском районах оккупированного Донецка. Жители заметили дым, огонь, слышали громкие звуки и взрывы.
Официальных комментариев пока нет.
Новость будет дополняться...
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