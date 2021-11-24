В оккупированном Донецке произошел взрыв: пострадали два человека
В Киевском районе оккупированного Донецка взорвалась граната. В результате взрыва пострадали два человека
Об этом написал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем Телеграмм-канале.
Граната взорвалась 24 ноября.
"В 8:43 в Киевском районе произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека. На месте работают спецслужбы", – написал он.
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