В оккупированном Донецке произошел взрыв: пострадали два человека

Об этом написал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем Телеграмм-канале.



Граната взорвалась 24 ноября.



"В 8:43 в Киевском районе произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека. На месте работают спецслужбы", – написал он.

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