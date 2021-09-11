В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Об инциденте заявил так называемый мэр города Алексей Кулемзин. Взрыв произошел на нефтебазе Кировского района.

В социальных сетях появились видео с места инцидента. На кадрах заметно как в результате пожара в небо поднимается столб дыма.