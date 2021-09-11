В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе
В субботу, 11 сентября, в оккупированном русскими Донецке произошел взрыв на нефтебазе
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
Об инциденте заявил так называемый мэр города Алексей Кулемзин. Взрыв произошел на нефтебазе Кировского района.
В социальных сетях появились видео с места инцидента. На кадрах заметно как в результате пожара в небо поднимается столб дыма.
- Напомним, 16 июля в районе железнодорожной станции Мушкетово в оккупированном Донецке прогремел взрыв.
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