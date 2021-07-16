В оккупированном Донецке произошел взрыв на газопроводе возле железнодорожной станции
В районе железнодорожной станции Мушкетово в оккупированном Донецке прогремел взрыв, на месте сразу возник пожар
Об этом сообщает "Остров".
Инцидент произошел на газопроводе около 14:30 в районе железнодорожной станции "Мушкетово". После взрыва начался сильный пожар, на место прибыли пожарные.
Информации о пострадавших нет.
Причина взрыва также не сообщается.
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