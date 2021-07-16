В оккупированном Донецке произошел взрыв на газопроводе возле железнодорожной станции

Об этом сообщает "Остров".



Инцидент произошел на газопроводе около 14:30 в районе железнодорожной станции "Мушкетово". После взрыва начался сильный пожар, на место прибыли пожарные.



Информации о пострадавших нет.



Причина взрыва также не сообщается.

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