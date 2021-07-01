В оккупированном Донецке переполнено единственное COVID-отделение, - Гармаш
В оккупированном Россией Донецке работает одно отделение для больных коронавирусом, и оно переполнено
Об этом написал член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Сергей Гармаш в Facebook.
"В Донецке осталось всего одно ковидное отделение. В Больнице Калинина. Оно уже переполнено. Было три, два закрыли", - говорится в сообщении.
При этом у "ДНР" открыты "границы" с фейковой республикой "ЛНР", а также с Россией, где зафиксировали пик суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии.
По его словам, российской вакцины для жителей ОРДЛО нет.
"Привезли две партии, показали по телевизору, укололи избранных и на этом все закончилось. Обещают в июле, но когда точно и, главное, - сколько... Учитывая, что даже в Крыму, где уже фактически началась третья волна пандемии, план вакцинации (по российским данным) выполнен всего на 30%, до оккупированной части украинского Донбасса очередь дойдет не скоро", - отмечает Гармаш.
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