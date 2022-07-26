В оккупированном Донецке ночью вспыхнула нефтебаза
В оккупированном россиянами Донецке в ночь на 26 июля вспыхнул пожар на нефтебазе
Центр стратегических коммуникаций ВСУ обнародовал видео пожара в телеграмме.
"Утро не утро, без жареной русни. Всем победного дня. Слава Украине! Подготовка к этому концерту в Донецке была очень тщательной, потому и такой "яркий" результат", - прокомментировали видео в центре.
Российские СМИ сообщили, что пожар вспыхнул на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Горят цистерны топливом, огонь от пожара виден в нескольких районах города, пламя в высоту достигает 20 м.
Оккупационные власти Донецка утверждают, что пожар вспыхнул в 2:20 после украинских обстрелов. По Буденовскому району якобы было выпущено три снаряда калибра 155 мм.
- 23 июля, украинские защитникиуничтожили три базы окупантов на территории Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное