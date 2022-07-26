Центр стратегических коммуникаций ВСУ обнародовал видео пожара в телеграмме.

"Утро не утро, без жареной русни. Всем победного дня. Слава Украине! Подготовка к этому концерту в Донецке была очень тщательной, потому и такой "яркий" результат", - прокомментировали видео в центре.

Российские СМИ сообщили, что пожар вспыхнул на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Горят цистерны топливом, огонь от пожара виден в нескольких районах города, пламя в высоту достигает 20 м.

Оккупационные власти Донецка утверждают, что пожар вспыхнул в 2:20 после украинских обстрелов. По Буденовскому району якобы было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

23 июля, украинские защитникиуничтожили три базы окупантов на территории Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

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