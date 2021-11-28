В оккупированном Донецке не за что ремонтировать мост через Кальмиус
Мост через реку Кальмиус на проспекте Ильича в захваченном россиянами украинском Донецке нуждается в капитальном ремонте, но средств на это нет
Об этом заявил глава "администрации" Донецка от террористической группировки "ДНР" Алексей Кулемзин, информируют Новости Донбасса .
"Мы занимаемся этим вопросом. Очень сложный проект. Все-таки мы шахтерский край. Выработки, вибрация – все это наложило отпечаток", – отметил он.
По словам Кулемзина, сейчас разрабатывается проект реконструкции моста и стоимость его будет немалой.
"Нужно будет искать средства. Но и самое главное - нужно будет искать специалистов, потому что там нужен и специалист-человек и технологическое оборудование, которое необходимо будет использовать, все же это на вод", - сказал "мэр" Донецка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.01
Покупка 27.01Продажа 27.29
-
EUR
Покупка 30.32Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное