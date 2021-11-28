В оккупированном Донецке не за что ремонтировать мост через Кальмиус

Об этом заявил глава "администрации" Донецка от террористической группировки "ДНР" Алексей Кулемзин, информируют Новости Донбасса .



"Мы занимаемся этим вопросом. Очень сложный проект. Все-таки мы шахтерский край. Выработки, вибрация – все это наложило отпечаток", – отметил он.



По словам Кулемзина, сейчас разрабатывается проект реконструкции моста и стоимость его будет немалой.



"Нужно будет искать средства. Но и самое главное - нужно будет искать специалистов, потому что там нужен и специалист-человек и технологическое оборудование, которое необходимо будет использовать, все же это на вод", - сказал "мэр" Донецка.





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