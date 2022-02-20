В оккупированном Донецке мужчинам поступают SMS с призывом вступать в вооруженные формирования. ФОТО

Об этом сообщает Радио Свобода.

О том, что мужчинам в Донецке поступает рассылка SMS-сообщений с призывом вступать в вооруженные формирования, подконтрольные России, сообщают жители оккупированных территорий.

SMS поступают от отправителя Komissariat, в них утверждается, что Украина планирует наступление на ОРДЛО.

"Обязанность каждого мужчины - прибыть на сборный пункт и стать на защиту "республики", - говорится в сообщениях.





Напомним, 19 февраля главари подконтрольных России террористов Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали "указ" о всеобщей мобилизации в ОРДЛО.

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