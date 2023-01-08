В оккупированном Донецке горит металлопрокатный завод, а в Рубежном уничтожено общежитие с оккупантами, - СтратКом ВСУ

Об этом сообщается в telegram-канале СтратКом ВСУ.

"В оккупированном Донецке горит металлопрокатный завод, на территории которого оккупанты развернули пункты ремонта и обслуживания поврежденной техники", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в Рубежном по предварительной информации в результате прилета в общежитие медицинского университета 14 оккупантов погибли, количество раненых пока неизвестно.

"Рубежное или Макеевка 2.0. По предварительной информации в результате прилета в общежитие медицинского университета 14 ЧМОбиков оделись в очень красивые и модные черные пакеты, количество раненых пока неизвестно", - говорится в сообщении.

7 января журналист Юрий Бутусов заявил, что город Соледар находится под надежной защитой 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

8 января также стало известно, что заявления российских военных о неизбежном окружении города Бахмут Донецкой области не соответствуют действительности.

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