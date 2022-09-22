В оккупированном Донецке армия РФ обстреляла район Центрального рынка: есть жертвы

Об этом сообщил в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан .

"В Донецке рашисты обстреляли район Центрального рынка - есть жертвы. Под обстрелы также попали автобус и близлежащие магазины", - написал Штефан.

Офицер добавляет, что пропагандисты обвиняют в обстреле Вооруженные силы Украины: "Прикрываясь "провокациями" в связи с референдумом".

Штефан предупредил о возможных терактах и в других временно оккупированных городах.

"Их тактика не меняется и подобные теракты в ближайшее время могут быть увеличены для дискредитации ВСУ. Мы не ведем огонь по мирным жителям в отличие от орков", - добавил офицер ВСУ.

Также 22 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что оккупанты устроили теракт на Центральном рынке Мелитополя.

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