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Главная война с Россией В оккупированном Бериславе в Херсонской области взрываются военные склады россиян

В оккупированном Бериславе в Херсонской области взрываются военные склады россиян

30 августа, 2022 вторник
21:50
война с Россией

Во временно оккупированном Бериславе Херсонской области 30 августа начали взрываться склады боеприпасов российских оккупантов

Об этом сообщают в ряде Telegram-каналов.

Сообщения о взрывах в Бериславе подтвердило и Общественное.

Кроме того, российское издание Медуза опубликовало несколько сообщений о взрывах во временно оккупированном Херсоне.

"В Таврийске в районе железнодорожного вокзала поднимается дым. В Херсоне, по неподтвержденным данным, ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту. По сообщению очевидцев, его обстрелили днем", - пишет Медуза.

  • 30 августа в администрации США рассказали , что предоставленное Украине оружие предназначено для контрнаступления на Юге.
  • 30 августа начался новый этап контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Оккупанты стянули к границам Украины около 400 самолетов и 350 вертолетов, готовя, вероятно, новую тактику прорывов вглубь украинского воздушного пространства.
  • С утра 30 августа в Херсоне раздавались новые взрывы , а в области объявили воздушную тревогу.
  • Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о тяжелых боях на Херсонщине и призвал активнее помогать ВСУ дронами и автомобилями.
  • Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич попросил жителей Херсонщины соблюдать правила безопасности и соблюдать информационную тишину о действиях Вооруженных Сил Украины.

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