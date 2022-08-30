Об этом сообщают в ряде Telegram-каналов.

Сообщения о взрывах в Бериславе подтвердило и Общественное.

Кроме того, российское издание Медуза опубликовало несколько сообщений о взрывах во временно оккупированном Херсоне.

"В Таврийске в районе железнодорожного вокзала поднимается дым. В Херсоне, по неподтвержденным данным, ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту. По сообщению очевидцев, его обстрелили днем", - пишет Медуза.

30 августа в администрации США рассказали , что предоставленное Украине оружие предназначено для контрнаступления на Юге.

30 августа начался новый этап контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Оккупанты стянули к границам Украины около 400 самолетов и 350 вертолетов, готовя, вероятно, новую тактику прорывов вглубь украинского воздушного пространства.

С утра 30 августа в Херсоне раздавались новые взрывы , а в области объявили воздушную тревогу.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о тяжелых боях на Херсонщине и призвал активнее помогать ВСУ дронами и автомобилями.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич попросил жителей Херсонщины соблюдать правила безопасности и соблюдать информационную тишину о действиях Вооруженных Сил Украины.

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