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Эксклюзив

В оккупированном Бердянске россияне обыскивают гаражные кооперативы, - зампредседателя райсовета Дудукалов

1 мартa, 2023 среда
10:28
война с Россией

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожье россияне обыскивают гаражи, ища очаги сопротивления и оружия

Об этом рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире Еспресо.

Он отметил, что за последние полтора-два месяца не помнит и двух-трех дней без российских обысков гаражных кооперативов. Некоторые гаражи захватчики проверили два-три раза.

"Они пытаются найти очаги сопротивления, оружие, что-то связанное с партизанами. Затем в своих так называемых СМИ информируют, что нашли бандеровский гараж со взрывчаткой, символикой “Азова” или других вооруженных формирований Украины. Они делают это для картинки, для своего внутреннего потребителя, якобы освобожденные территории воюют с партизанщиной", - подчеркнул чиновник.

Виктор Дудукалов отметил, что россияне боятся, а фильтрационные мероприятия являются результатом того, что жители Запорожской области не воспринимают оккупационные власти и ждут увольнения.

  • 26 февраля украинские партизаны призвали жителей Бердянска подготовить запасы еды и воды.
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