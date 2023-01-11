Об этом сообщила депутат Запорожского районного совета и журналистка Алиса Сысоева в эфире Еспресо.

"Они (оккупанты, - ред.) страдают от ВСУ. Нам сегодня сообщили, что в самом Бердянске они обустроили три дополнительных госпиталя. Все медучреждения на оккупированных территориях были заполнены ранеными рашистами. Они заполнили все палаты и учреждения, даже роддома, своими ранеными террористами", - подчеркнула она.

Алиса Сысоева добавила, что также было зафиксировано движение по железной дороге российских рефрижераторов

"То есть значительная часть рашистов покидает наши оккупированные территории в пакетах и холодильниках, к счастью", - отметила депутат.

11 января Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла около 112 960 оккупантов за время полномасштабной войны против Украины.

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