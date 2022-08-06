В оккупированном Бердянске произошел взрыв возле захваченного россиянами горотдела полиции
В центре оккупированного Бердянска на Запорожье прогремел взрыв возле горотдела полиции, захваченного россиянами
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .
"В центре оккупированного Бердянска произошел взрыв возле захваченного россиянами здания городского отдела полиции", - говорится в сообщении.
- 5–6 августа оккупанты ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии.
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