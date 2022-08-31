В оккупированном Бердянске произошел взрыв в активно готовящемся к "референдуму" штабе организации коллаборантов
В оккупированном Бердянске произошел взрыв в штабе коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", которая готовится к псевдореферендуму
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Оккупирован Бердянск. У штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", которая активно участвует в подготовке к псевдореферендуму сегодня утром что-то взорвалось", - подчеркнули в ведомстве.
Информации о пострадавших пока нет.
Это событие в эфире Еспресо прокомментировала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Она отметила, что в Бердянске партизаны "сработали ювелирно", а в результате взрыва никто не пострадал.
- 6 августа в Бердянске партизаны организовали подрыв у захваченного россиянами горотдела полиции.
- 14 августа местные партизаны предупредили, что не остановятся и будут и дальше взрывать российских военных.
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