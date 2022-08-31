Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

"Оккупирован Бердянск. У штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", которая активно участвует в подготовке к псевдореферендуму сегодня утром что-то взорвалось", - подчеркнули в ведомстве.

Информации о пострадавших пока нет.

Это событие в эфире Еспресо прокомментировала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Она отметила, что в Бердянске партизаны "сработали ювелирно", а в результате взрыва никто не пострадал.

6 августа в Бердянске партизаны организовали подрыв у захваченного россиянами горотдела полиции.

14 августа местные партизаны предупредили, что не остановятся и будут и дальше взрывать российских военных.

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