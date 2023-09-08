В оккупированном Бердянске прогремели взрывы на территории "избирательного участка", - Федоров
Во временно оккупированном Бердянске в пятницу, 8 сентября, прогремели мощные взрывы возле одного из "избирательных участков" россиян
Об этом написал мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты Бердянска начинают псевдовыборы громко", - написал он.
Отмечается, что два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея. По данным Федорова, там враг расположил один из "избирательных участков".
"Военная охрана не успела помочь – осталась под завалами", - добавил Федоров.
- В субботу, 2 сентября, во временно оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв.
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