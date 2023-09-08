В оккупированном Бердянске прогремели взрывы на территории "избирательного участка", - Федоров

Об этом написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты Бердянска начинают псевдовыборы громко", - написал он.

Отмечается, что два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея. По данным Федорова, там враг расположил один из "избирательных участков".

"Военная охрана не успела помочь – осталась под завалами", - добавил Федоров.