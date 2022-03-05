В оккупированном Бердянске люди вышли на митинг за Украину

Видео с протеста в своем телеграмм-канале опубликовал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Украинский народ выходит на протесты против захватчиков. Акция против российских войск состоялась также в оккупированном Бердянске.

Напомним, на центральной площади Херсона украинцы с сине-желтыми флагами вышли на митинг против российских военных. Около сотни человек собрались вместе на центральной площади Херсона. Они выкрикивают слоган: "Херсон – это Украина!", "Украина – превыше всего!"