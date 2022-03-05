В оккупированном Бердянске люди вышли на митинг за Украину
Украинцы в оккупированном Бердянске вышли на митинг против российских военных
Видео с протеста в своем телеграмм-канале опубликовал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
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