В оккупированном Алчевске горит склад оккупантов, - СМИ
Во временно оккупированном городе Алчевск Луганской области горит и взрывается склад российских захватчиков
Об этом сообщает издание "Восточный вариант".
"Во временно оккупированном Алчевске что-то очень сильно горит. По информации из соцсетей, было попадание в склады боеприпасов", - говорится в сообщении.
Также журналист Денис Казанский уточняет, где именно в Алчевске возник пожар.
"В оккупированном Алчевске, в районе пляжа "Бамбук", горит и взрывается склад"селитры", - сообщил он, обнародовав соответствующее видео.
- В ночь с 9 на 10 июля во временно оккупированном Алчевске в Луганской области раздались взрывы, горел склад оккупантов.
- 17 июля во временно оккупированном Алчевске Луганской области ВСУ нанесли ракетный удар по российской базе в троллейбусном депо.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное