Об этом сообщает издание "Восточный вариант".

"Во временно оккупированном Алчевске что-то очень сильно горит. По информации из соцсетей, было попадание в склады боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также журналист Денис Казанский уточняет, где именно в Алчевске возник пожар.

"В оккупированном Алчевске, в районе пляжа "Бамбук", горит и взрывается склад"селитры", - сообщил он, обнародовав соответствующее видео.

В ночь с 9 на 10 июля во временно оккупированном Алчевске в Луганской области раздались взрывы, горел склад оккупантов.

17 июля во временно оккупированном Алчевске Луганской области ВСУ нанесли ракетный удар по российской базе в троллейбусном депо.

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